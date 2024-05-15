İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen seminerde uyuşturucu kullanma suçuyla mücadele ele alındı

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Valiliğimiz ev sahipliğinde "Uyuşturucu Kullanma Suçu ile Mücadele Semineri" 112 Acil Çağrı Merkezi Eğitim Salonu'nda düzenlendi.

Vali Yardımcısı Lokman Düzgün'ün katılımıyla gerçekleşen seminer programına; Erzurum, Ağrı ve Artvin'den ilgili kurum temsilcileri iştirak etti. Seminer programında katılımcılardan gelen görüşlerle "Uyuşturucu Kullanma Suçu ile Mücadele Risk Yönetim Planları"nın hazırlanması hedefleniyor. - ERZURUM