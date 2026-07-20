İDA SAR\'dan Edremit Orman İşletme Müdürü\'ne Ziyaret

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İDA SAR Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Edremit Orman İşletme Müdürü Muhammet Solmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette, orman yangınları başta olmak üzere kurumlar arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

İDA SAR Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü görevine yeni başlayan Muhammet Solmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İDA SAR Arama Kurtarma Derneği Başkanı Şenay Demiryontan'ın yanı sıra İrfan Kolçak, İsmail İrgürücü, Baran Ariç ve Emrah Elmas'ın katıldığı ziyarette, Muhammet Solmaz'a yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Görüşmede, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile İDA SAR Arama Kurtarma Derneği arasında özellikle orman yangınlarına yönelik gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları ele alındı. Taraflar, olası afet ve acil durumlarda koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. - BALIKESİR