İdlib Şehidi Tayfun Pekel'in babası: " Şehit babası olmaktan gurur duyuyorum" - Son Dakika
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İdlib Şehidi Tayfun Pekel'in babası: " Şehit babası olmaktan gurur duyuyorum"

23.02.2022 00:57
İdlib Şehidi Tayfun Pekel'in babası: " Şehit babası olmaktan gurur duyuyorum"

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in babası Hüseyin Pekel," Evladım güler yüzlü bir insandı.

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in babası Hüseyin Pekel," Evladım güler yüzlü bir insandı. Çok cana yakın bir insandı. Şehit babası olmayı herkes taşıyamaz diyorlar. Şehit babası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde 2 yıl önce rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 36 askerden biri Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel kabri başında anıldı. Şehidin kabrinde dualar ettikten sonra duygularını anlatan baba Hüseyin Pekel, şehit babası olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

"Çok cana yakın bir çocuktu"

Tek evlatları olan Şehit Tayfun Pekel'i anlatan baba Pekel, "Ben çalışıyordum. Şehitler olduğu zaman benim haberim yoktu. İstanbul'da oturuyordum. Evin önüne askerlerin, jandarmaların geldiğini gördüm. O zaman şehit olduğunu anladım. Sonra İstanbul'dan buraya geldik. Havaalanında bizi karşıladılar. Tek evladımızdı. Evladımızı şehit verdik. Güler yüzlü bir insandı. Çok cana yakın bir insandı. Kiminle olsa herkesle muhataplığı güzeldi. Kimsenin kalbini kırmazdı. Herkesle iyi geçinen bir çocuktu" diye konuştu.

"Şehit babası olmayı herkes taşıyamaz diyorlar"

Zaman zaman kendilerini yalnız hissettiklerini ifade eden Hüseyin Pekel, "Herhangi başka bir evladımız olmadığı için tek evladımız olduğu için boynumuz bükük kalıyor. Herkes bir yerde toplandığı zaman anneli, babalı, evlatlarına sarılırken bizde öyle gururlu bakıyoruz. Kendimizi şuanda yalnız hissediyoruz. Evlat olmayınca yanımızda, tek kalınca yalnız hissediyoruz. İnsanlar sağ olsunlar yanımızda oluyor. O zaman çalışıyordum. Şimdi ise çocuğum şehit olduktan sonra işe de bakamadım. Bazen köyde çocuklar görüyorum. Geziyorum, dolaşıyorum. Onları evlat gibi seviyorum. Ufak çocukları görünce seviniyorum. Evladım için hocalar güzel bir yere gitti diyor. Şehit babası olmayı herkes taşıyamaz diyorlar. Şehit babası olmaktan gurur duyuyorum." - SAMSUN

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Piyade, Suriye, İdlib, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İdlib Şehidi Tayfun Pekel'in babası: ' Şehit babası olmaktan gurur duyuyorum' - Son Dakika


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