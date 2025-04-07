İdris Alan'dan Elazığspor'a Destek Kampanyası

Başkan İdris Alan, Elazığspor'a destek için fitili ateşledi

ELAZIĞ - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, Elazığspor'a destek için kampanya başlatacağını duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Elazığspor, 68 Aksaray ve Serik Belediye Spor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük ivme kaydetti. Ligin bitimine son 4 hafta kala Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığspor'a destek için kampanya başlatyığını duyurdu. Elazığ valisi, milletvekilleri ve iş dünyası başta olmak üzere tüm oda başkanlarına, STK'lara ve taraftara seslenen Başkan Alan, Elazığspor'a sahip çıkmanın tam zamanı olduğunu ifade etti.

"Bugün Elazığspor'a sahip çıkmanın tam zamanıdır"

Pazar günkü galibiyetten dolayı Elazığspor'a teşekkür eden Başkan İdris Alan, "Son 2 haftada bize 2 bayramı birlikte yaşattılar. Önce Aksaray ve ardından Serik'i güzel bir futbol ile yenerek Türkiye'nin 2. Ligdeki gündemine oturdular. Pazar günkü maçta ortalama 16 bin seyirci vardı. 16 bin seyircimize bu mutluluğu yaşattıklarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Elazığlılar olarak ne yapsak azdır. Elazığ TSO başkanı olarak bize bu mutluluğu yaşatan Elazığspor'un yanında olabilmek için elimizden ne gelirse birlik beraberlik içerisinde, valimizin koordinesine bir organizasyon yapıp sahip çıkmak istiyoruz. Çünkü Elazığspor çok zorlu bir dönemeçten geçiyor. En zorlu maçlarını aldı. Önündeki fikstürde 4 maç var. Bugün Elazığspor'a sahip çıkmanın tam zamanıdır" dedi.

"Tüm Elazığ'ı bu kampanyaya davet ediyorum"

Elazığspor'un avantaj yakaladığını vurgulayan Başkan Alan, "Ben iş dünyasının bir temsilcisi olarak valimize sesleniyorum. Valimizin öncülüğünde kıymetli milletvekillerimize sesleniyorum. OSB, borsa, STK, şoförler cemiyeti, esnaf zanaatkarlar odası, bakkallar, kuaförler, lokantacılar odaları olmak üzere tüm başkanlarımızı bir çatı altında toplanmaya davet ediyorum. O bugündür, gün birlik olma günüdür. Gün Elazığ'a sahip çıkmak günüdür. Belediye başkanımız elinden gelen her şeyi Elazığspor'a fazlasıyla yapıyor. Bu sadece Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'yla olacak bir iş değil. Valimizin öncülüğün ve açacağı bir hesapla biz Elazığspor'a bir kampanya yapmayı düşünüyoruz. Yüksek istişare kurulu üyelerim, genç ve kadın girişimciler, meclis ile yönetim kurulu üyelerimle birlikte biz bu kampanyaya ciddi bir şekilde destek olacağız. Bu kampanyanın Elazığ'a yayılmasını istiyoruz. Tüm Elazığ'ı bu kampanyaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Kampanyayı Avrupa'ya, yurt dışındaki tüm hemşerilerimize de yaymayı düşünüyoruz"

Elazığspor'u dış sahada oynadığı maçlarda destekleyen birbirinden değerli STK'ların olduğunu aktaran Alan, "Bu STK'larımızla, il dışındaki hemşerilerimizle istişare yapacağız. Bu kampanyayı yayacağız. Hatta bunu Avrupa'ya, yurt dışındaki tüm hemşerilerimize de yaymayı düşünüyoruz. Elazığ'a ve Elazığspor'a sahip çıkma zamanımız. Bugün birlik beraberlik olma günümüz. 15 bin tane seyircimiz katılıyor. Biz böyle bir kampanya başlatsak bin TL yardım etseler 15 milyon para eder. Ben bunun daha fazlasını toplayacağıma inanıyorum. Şahsım olarak Elazığ TSO'ya kayıtlı olan tüm üyelerimi arayacağımı ifade ediyorum. Tanıdığımım, eşim, dostum, arkadaşım kim varsa arayacağım. Elazığ'a bu mutluluğu yaşatmamız lazım. Elazığspor'u 1. lige çıkarmamız gerekiyor. En kötü 2. Olarak play-of'a kalmamız lazım. O zaman da biz 1. Lige çıkarız. Yoksa diğer senaryoları düşünemiyorum. Bir daha bu atmosferi de yakalayamayabiliriz. O yüzden gün bu gün. Elazığspor ve yönetimine sahip çıkmamız gerekiyor. Valimiz sağ olsun geldiği günden itibaren Elazığspor'un tüm maçlarını izliyor. Sporu ve teknik konuları da biliyor. Elazığ'a faydalı olan ve işi bilen, hatip birisi. Valimizin koordinesinde böyle bir organizasyon yaparsak iş dünyası ve oda olarak valimizle beraber oluruz. Bu işin içerisinde kıymetli milletvekillerimin de olmasını istiyorum. Sonuçta seçilmişler ve Elazığ'ın mutluluğu için mücadele veriyorlar. Mücadele ettiklerine de ben şahidim. Şuan Elazığspor'un en büyük lüksü hafta sonu kentte oynanan maçtır. Seyirci de bunu hak ediyor. Bize ne düşerse yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.