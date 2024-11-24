İETT\'den Sokak Hayvanlarına Yeni Yaşam Alanları

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İETT, "Yaşatan olacağız" hedefiyle uygun olan tüm garajları için sokak hayvanlarına yaşam alanı oluşturdu. 3 garaj için 5 sokak hayvanını daha sahiplenerek İETT ailesine kazandırıldı.

İETT, tüm işletme ve yatırım faaliyetlerine ek olarak sosyal sorumluluk projelerine de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, son aylarda toplumun en önemli gündem maddelerinden sokak hayvanları konusunda da çalışmalar yürütülüyor. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Semtpati Vakfı iş birliği ile yapısal olarak uygun olan garajlarında sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturarak bakım evlerinden mizaç testi yapılmış, tasma ve yürüyüş eğitimi almış sokak hayvanları sahipleniliyor.

Daha önce Hasanpaşa ve İkitelli Garajları için 4 patili dostu sahiplenen İETT, şimdi de Kurtköy, Şahinkaya ve Sultangazi Garajları için 5 patili dostu daha sahiplendi. İETT çalışanlarının da büyük bir sevgiyle karşıladıkları ve bakımları ile ilgilendikleri patili dostlar da yeni yaşam alanlarını sevdiler ve ortaya güzel görüntüler çıktı.

İETT, "Yaşatan olacağız" hedefiyle İstanbul genelindeki uygun olan tüm garajlarında patili dostlar için yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.