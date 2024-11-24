İETT'den Sokak Hayvanlarına Yeni Yaşam Alanları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İETT'den Sokak Hayvanlarına Yeni Yaşam Alanları

İETT\'den Sokak Hayvanlarına Yeni Yaşam Alanları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT, sokak hayvanlarına yaşam alanları oluşturmak için garajlarını kullanarak 5 yeni sokak hayvanını sahiplenerek onlara yeni bir hayat sunuyor.

24.11.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İETT, "Yaşatan olacağız" hedefiyle uygun olan tüm garajları için sokak hayvanlarına yaşam alanı oluşturdu. 3 garaj için 5 sokak hayvanını daha sahiplenerek İETT ailesine kazandırıldı.

İETT, tüm işletme ve yatırım faaliyetlerine ek olarak sosyal sorumluluk projelerine de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, son aylarda toplumun en önemli gündem maddelerinden sokak hayvanları konusunda da çalışmalar yürütülüyor. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Semtpati Vakfı iş birliği ile yapısal olarak uygun olan garajlarında sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturarak bakım evlerinden mizaç testi yapılmış, tasma ve yürüyüş eğitimi almış sokak hayvanları sahipleniliyor.

Daha önce Hasanpaşa ve İkitelli Garajları için 4 patili dostu sahiplenen İETT, şimdi de Kurtköy, Şahinkaya ve Sultangazi Garajları için 5 patili dostu daha sahiplendi. İETT çalışanlarının da büyük bir sevgiyle karşıladıkları ve bakımları ile ilgilendikleri patili dostlar da yeni yaşam alanlarını sevdiler ve ortaya güzel görüntüler çıktı.

İETT, "Yaşatan olacağız" hedefiyle İstanbul genelindeki uygun olan tüm garajlarında patili dostlar için yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, İstanbul, Güncel, Yerel, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika Yerel İETT'den Sokak Hayvanlarına Yeni Yaşam Alanları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:57:51. #1.12#
SON DAKİKA: İETT'den Sokak Hayvanlarına Yeni Yaşam Alanları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.