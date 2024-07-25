İETT ve Gaziosmanpaşa Belediyesi, ulaşım projelerini görüştü - Son Dakika
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İETT ve Gaziosmanpaşa Belediyesi, ulaşım projelerini görüştü

İETT ve Gaziosmanpaşa Belediyesi, ulaşım projelerini görüştü

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi yetkilileri, ilçede ulaşımı daha konforlu ve hızlı hale getirmek için hayata geçirilecek projeleri görüştü.

25.07.2024 17:39  Güncelleme: 17:43
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İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi yetkilileri, '2024 İETT İlçe Belediye Buluşmaları' çerçevesinde ilçede ulaşımı daha konforlu ve hızlı hale getirmek için hayata geçirilecek projeleri görüştü.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi yetkilileri, '2024 İETT İlçe Belediye Buluşmaları' çerçevesinde ilçede ulaşımı daha konforlu ve hızlı hale getirmek için hayata geçirilecek projeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Kıdık, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Genel Müdür Yardımcıları Şükrü Yılmaz ve Onur Temürlenk, İETT Koordinatörü Sinan Öztürk ile Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon konuşmacı olarak katıldı.

Belediye birim müdürleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın da takip ettiği toplantıda, toplu ulaşım konusunda yaşanan problemler, talep ve beklentiler ele alındı. Katılımcı yönetim vizyonu ve ortak akıl ile ilçede kısa, orta ve uzun vadede üretilmesi gereken çözüm süreçleri değerlendirildi.

"Vatandaşın sorunlarını önceleyerek, sizlerle istişare ederek çözme ihtiyacını hissettik"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, "Bu kıymetli çalışmada, sizlerden gelecek öneriler ve belediyemizin tespit ettiği sorunlar doğrultusunda büyükşehir belediyemizin kıymetli yöneticileri ile birlikte neler yapabileceğimizi gündeme aldık. İlçemizin ulaşım anlamındaki sorunlarını, ihtiyaçların hasıl olduğu mahalleleri önceleyerek, vatandaşın sorunlarını önceleyerek, sizlerle istişare ederek çözme ihtiyacını hissettik. Bu toplantıyı da İETT Genel Müdürümüzün katkılarıyla beraber yapma imkanı kazandık. Kendisine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. İstanbul'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kurum müdürlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız okullar açılmadan önce Gaziosmanpaşa'daki sorunların en acil olanlarını gidermek"

Gerçekleşen toplantıda konuşan İETT Genel Müdürü İrfan Demet ise, "İETT, 153 yıllık tecrübesiyle İstanbul genelinde günde 832 hatta, 62 bin sefer düzenleyerek, 5 milyona yakın yolculuk gerçekleştiriyor. Yani bir ülke nüfusu kadar yolcuyu bir günde taşıyoruz. Günde 1 milyon 250 bin kilometre yol yapıyoruz. Bu da dünyanın etrafının 32 katı demektir. 20 bini aşkın personel ile 7/24 İstanbul'a hizmet ediyoruz. Gaziosmanpaşa ulaşımına nasıl katkı sağlayacağımızı hep birlikte burada konuşacağız. Amacımız, okullar açılmadan önce Gaziosmanpaşa'daki sorunların en acil olanlarını gidermek. Mutlaka ilerleyen dönemde de çözülecek hususlar vardır. Ama biz acil konuları tespit ederek, bu konuda adımlar atarak, diğer sorunları da çözüp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, sunum gerçekleştirdi

Konuşmaların ardından Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, Gaziosmanpaşa'da taşınan yolcu sayısı, kullanılan hatlar, eklenmesi planlanan hatlar, ilçede devam eden ve yapılması planlanan toplu ulaşım çalışmalarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Hayata geçirecekleri Yenimahalle Entegresyon Projesi ile ilçede toplu ulaşımı rahatlatmayı planladıklarını ifade eden Limon, mahalleler arası entegrasyonun sağlanması, merkezi alanlara tek biletle ulaşım imkanı, mahalleler arası hizmet ve ücret adaleti, araç içi yoğunluğunun azaltılması, sefer sıklığı artışı gibi çalışmaların yapılacağını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İETT ve Gaziosmanpaşa Belediyesi, ulaşım projelerini görüştü - Son Dakika

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