İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği - Son Dakika
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İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği

23.04.2022 13:22
İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastane bahçesinde düzenlenen şenlikle kutladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastane bahçesinde düzenlenen şenlikle kutladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılı nedeniyle çeşitli programlar düzenledi Hastane bahçesinde, katılımın yüksek olduğu organizasyonda; sihirbazlık gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, balon şişirme, halat çekme gibi aktiviteler düzenlendi. Panayır havasında gerçekleşen programda çocuklar, aileleri ile birlikte bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının bütün dünyada kutlanan bir çocuk bayramı olduğuna dikkat çeken İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, "Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkeyiz. Bizler bu büyük sorumluluk ile her yıl bu heyecanı hastane bahçemizde çocuklarımız ile birlikte yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi; 'Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.' Atamızın çocuklara verdiği bu değerin bilinci ile barışın ve umudun simgesi, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi. - İZMİR

İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği
İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği
İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği
İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği
İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği - Son Dakika


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