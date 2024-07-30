İEÜ Mezunu Selin Özaşık, Populous Şirketinin Londra Ofisine Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İEÜ Mezunu Selin Özaşık, Populous Şirketinin Londra Ofisine Seçildi

İEÜ Mezunu Selin Özaşık, Populous Şirketinin Londra Ofisine Seçildi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu Selin Özaşık, futbol stadyumları tasarlayan Populous şirketinin Londra ofisinde çalışmaya başladı. Özaşık, 2034 FIFA Dünya Kupası için Suudi Arabistan'da düzenlenecek statların tasarımında ve yenilenmesinde görev alacak.

30.07.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü mezunu Selin Özaşık, futbolun kalbinin attığı dünyaca ünlü stadyumları tasarlayan Populous adlı ünlü şirketin Londra'daki ofisine seçildi. Tam bir futbol ve spor tutkunu olan Özaşık, 2034 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan FIFA Dünya Kupası'nın oynanacağı statların tasarımında ve yenilenmesinde görev alan ekipte çalışmaya başladı.

İzmirli Selin Özaşık, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden 2021 yılında birincilikle mezun oldu. Eğitimine yurt dışında devam etmeye karar veren Özaşık, İngiltere'deki Architectural Association'dan kabul alarak mimarlıkta ortaya çıkan yeni teknolojiler ve inovatif tasarımlar üzerine yüksek lisans yaptı. Özaşık'ın İngiltere'ye attığı bu adım, hayatını da değiştirdi. Genç yaşında eğitimindeki hızlı yükselişle dikkat çeken, deneyim kazanırken çevresini de geliştiren Özaşık, yüksek lisansı bitirir bitirmez uluslararası şirketlerin radarına girdi.

İngiltere'de kalmayı seçti

Yaşamını İngiltere'de sürdürmeye karar veren Özaşık, dünyanın pek çok noktasında ofisi bulunan Populous'un Londra'daki merkezinde kariyerine başladı. Futbolla özdeşleşen ülkelerin başında gelen İngiltere'de, sıra dışı bir kaiyer yolculuğuna imza atan Özaşık, FIFA 2034 için Suudi Arabistan'da bulunan statların yenilenmesi, tasarımsal olarak özgün bir kimliğe bürünmesi ve dev etkinliğe hazır hale gelmesi için çalışıyor.

Futbolu takip ediyorum

Sporla ve futbolla çok ilgilendiğini, İngiltere'de sık sık maçlara da gittiğini söyleyen Özaşık, "Dünyanın pek çok noktasında ofisi bulunan, şimdiye dek çok sayıda stadyum projesine imza atmış uluslararası bir şirkette görev alıyorum. Londra ofisi de oldukça geniş. Ben, daha önce Fulham'daki statla ilgili bir çalışmada da görev almıştım. Şimdi ise gündem maddemiz FIFA 2034. Burada olduğum için mutluyum. Sporu hep sevdim, uzun süre tenis oynadım. Futbola karşı hiçbir zaman yabancılık çekmedim. Takip etmeyi de sürdürüyorum. Böyle bir yerde olmak, elbette benim için ayrı bir gurur. Mezun olalı yaklaşık 3 yıl oldu. Sadece 3 yıl içinde kendimi iyi bir noktaya taşıdığıma inanıyorum" diye konuştu.

Zevkli, dinamik ve heyecanlı bir iş

Özaşık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ofisimizde, dünyanın birçok farklı noktasında yer alan stadyumlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ben de şu anda 2034 yılındaki Dünya Kupası'nın oynanabileceği stadyumlarla ilgili çalışma yapan ekipteyim. Mevcut statların nasıl güncellenmesi gerektiği, FIFA'ya uygunluğunun nasıl olacağı ya da bir yere sıfırdan stat yapılacaksa nasıl yol alınması gerektiği gibi pek çok konu üzerinde duruyoruz. Zevkli, dinamik ve heyecanlı bir iş. Çok sakin ya da monoton yapıda biri değilim. Çalışmayı, yeni şeyler öğrenmeyi ve farklı olmayı seviyorum. Bu nedenle istediğim, bana iyi gelen bir yerde olduğumu söyleyebilirim. Londra'ya uyum sağladım. Elbette gelecekte ne olur bilemem ama şu an için Londra'dayım. Bugünlere gelmemde üniversitemin, hocalarımın ve ailemin büyük emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Futbol, Londra, İzmir, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İEÜ Mezunu Selin Özaşık, Populous Şirketinin Londra Ofisine Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
04:13 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
23:06 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:40 Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL’ye satıldı Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL'ye satıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
08:25 Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
08:11 Mersin’de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
07:55 Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 11:34:46. #1.12#
SON DAKİKA: İEÜ Mezunu Selin Özaşık, Populous Şirketinin Londra Ofisine Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement