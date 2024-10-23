İEÜ Öğrencileri Lojistik Yarışmasında İkincilik Aldı - Son Dakika
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İEÜ Öğrencileri Lojistik Yarışmasında İkincilik Aldı

İEÜ Öğrencileri Lojistik Yarışmasında İkincilik Aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, ulusal lojistik yarışmasında ikincilik elde etti.

23.10.2024 10:20
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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri Hüseyin Sabuncu, Özkan Öztürk ve Nazım Berktuğ Aşer, bu yıl 21'incisi düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu. Özellikle Asya ülkelerinde sıklıkla tüketilen mavi kabuklu yengecin hızlı ve az maliyetle nasıl taşınabileceği konusunda fikirler geliştiren gençler, yenilikçi ve uygulanabilir çözümleriyle jürinin beğenisini kazanarak ödüle ulaştı.

Lojistik Derneği (LODER) ve Mars Logistics iş birliğiyle düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'na, Türkiye genelinden çok sayıda iddialı proje katıldı. Yarışma, 3 farklı kategoride gerçekleşti. İzmir Ekonomili gençler, adında lojistik kelimesi geçen lisans programlarında okuyan öğrencilerin yer aldığı A kategorisinde yarıştı.

Ödüle ulaşmak için titiz bir çalışma yürüten öğrenciler, üniversitede edindikleri teorik bilgileri pratiğe döküp akılcı çözümler üreterek farkını ortaya koydu. Analitik düşünme, problem çözme yeteneği, bütüncül bakış, tedarik zinciri ve depo yönetimi gibi birçok konuda hassasiyetle davranarak vaka çalışmasını tamamlayan gençler, ödülü İzmir'e getirdi.

Deneyim ve çevre kattı

İEÜ İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Hüseyin Sabuncu, Özkan Öztürk ve Nazım Berktuğ Aşer, ödül almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Açıkçası birincilik bekliyorduk, az bir farkla bunu kaçırdık. Elbette ikincilik de kötü değil. Yarışma; tecrübe ve kendimizi test etme açısından bize çok şeyler kattı. Yarışma sayesinde zaman yönetimi ve stres yönetiminin önemini daha iyi kavradık. Çevre edinmemiz ve CV'mizi geliştirmemiz noktasında da bu yarışma fırsattı. Bunu da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

İEÜ Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Özpeynirci ise, lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanında çalışacak donanımlı kişilere olan ihtiyacın hızla arttığına dikkat çekerek, "Lojistik yönetimi konusunda doğru kararların verilmesi, bir işletme için son derece önemli. Yakın geçmişte yaşadığımız pandeminin etkileri, küresel ekonomik kriz, jeopolitik darboğazlar, savaşlar, iklim krizi ve doğal afetlerin etkileri, lojistik yönetiminin önemini hepimize tekrar hatırlattı. Doğru kararların alınması ise; lojistik ve tedarik zinciri alanında dünya standardında verilen bir eğitim ile mümkün olabilir. Bu noktada üstümüze düşeni yaptığımızı ve bölüm olarak oldukça başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Mezunlarımızın başarılarına ek olarak öğrencilerimizin aldığı ödül de bunu kanıtlar nitelikte. Ben, üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İEÜ Öğrencileri Lojistik Yarışmasında İkincilik Aldı - Son Dakika

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