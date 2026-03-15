İftar Programında Sendikacılık Tartışmaları
15.03.2026 23:37
Tüm İş Konfederasyonu, iftar programında sendikacılık sorunlarını istişare etti.

Tüm İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, iftar programında buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programına Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin de katıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren sendikalardan, Tüm Güven Sen Erzurum'dan, Tüm Birlik iş Bitlis'ten, Tüm Emek İş Şanlıurfa'dan, Taşeron İş Ankara'dan, Tüm Çay ve Gıda iş Rize'den, Kataşsen, Tüm Sağlık, OTİS ve Yapıyol İş sendikaları da İstanbul'dan olmak üzere Tüm İş Konfederasyonu üyesi sendikalarla bir araya geldi. Sendikacılıkta yaşanan sorunlar ve çözüm yollarının istişare edildiği toplantı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı konuşmada, sendikacılıkta gelinen duruma vurgu yaptı. Başkan Şahin, "işçi için sendikacılıktan sendika için işçi ye evrilen sendikacılığımıza bir neşter vurmamız gerekiyor. Sendika işçi için çalışan, işçinin refahını yükseltmek için kurulan yapılar olması gerekirken, adeta işçiler sendika yöneticilerinin refahını yükseltmek için çalışırlar konumuna geldik. Bu durumdan bütün sorumluluk sahibi yetkililerimiz rahatsız olmalılar" dedi.

Sendika başkanlarının da kendi iş kollarında yaşadıkları sıkıntıların dile getirildiği programın bir sonraki Ramazan'da yapılacağı bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
