İftar sofralarının vazgeçilmez içeceği meyan şerbeti için yoğun mesai

Gaziantep'te, Ramazan ayının vazgeçilmez içeceği meyan kökü şerbetinin iftar ve sahur sofralarına yetiştirilmesi için işletmelerde yoğun mesai başladı. Kentte, 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, zorlu işlemlerin ardından hazırladıkları şerbetin 1,5 litresini 25 liraya sattıklarını ve pek çok faydası olduğunu söyledi.
Fırat Nehri çevresinde yetişen meyan kökü, Güneydoğu'da özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Mardin gibi illerde yoğun şekilde tüketiliyor. Meyan kökü şerbeti, susuzluğu gidermesinin yanı sıra hazmettirici özelliği, böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle Ramazan ayında da iftar ve sahur sofralarının da vazgeçilmezi oluyor. Gaziantep'te 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, bu yıl da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte değişik lezzetiyle sevilen ve sağlık açısından şifa kaynağı olarak bilinen şerbete ilgilinin oldukça arttığını ve talebe yetişmek için yoğun mesai yaptıklarını söyledi.
"Mide ilaçlarının yüzde 70'nde var"
Gaziantep'te 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi olduğunu söyleyen ve faydalarından bahseden Halil Gezer, "Ben çocukluğumdan beri meyan şerbeti yaparım. 6. kuşaktır devam eden bir meslek. Meyan şerbetinin özelliği mideyi rahatlatıyor. Osmanlı zamanında askerler harbe giderken meyan çubuğunu ağızlarına koyarlarmış. Çubuğun özelliği ise açlığı ve susuzluğu gidermesi. Sağlık açısından da önemli olan meyan şerbeti, böbrek taşlarına, idrar yollarına ve mideye iyi gelmektedir. Mide ilaçlarının yüzde 70'nde var" dedi.
"Açlık ve susuzluk hissini giderdiği için meyan şerbeti tercih ediyor"
Meyan şerbetinin Ramazan ayında yoğun olarak tercih edilmesinin sebebini söyleyen Gezer, "Ramazan'da vatandaşlar açlık ve susuzluk hissini giderdiği için meyan şerbetini tercih ediyor. Bu nedenle Ramazan ayı ile meyan şerbeti birbiriyle bağdaştı. Meyan şerbetinin yalnızca Ramazan'da olduğunu düşünen vatandaşlar var. Fakat yılın 12 ayı meyan şerbeti bizde yapılıyor. Biz meyan şerbetini satmaya sabah saatlerinde başlıyoruz. Satışlarımız iftar saatine kadar devam ediyor. Biz burada aile olarak çalışıyoruz. Eşim ve kız kardeşlerimle beraber yapıyoruz meyan şerbetini" ifadelerini kullandı.
"Meyan kökünün 10 yıl ömrü vardır"
Meyan şerbetinin yapılış aşamasını anlatan da Gezer, "Meyan kökünü biz Karkamış ilçesinden alıyoruz. Tarladan köylüler tarafından toplanır ve bize gelir. Buraya getirip iyisini kötüsünü seçeriz. Küçük bir şekilde kırarız. Daha sonra değirmen taşının altında dövülür. Bize 1 tondan 350-400 kilogram kalır. Yaşken ne kadar su yerse yesin hiçbir şey olmaz. Fakat kuruyunca ve ardından su verilirse meyanını akıtır. Meyan bittiği zaman ise bir şeye yaramaz. Meyan köküne su değmediği müddetçe 10 yıl ömrü vardır. İçinde yabancı madde olarak yalnızca tarçın var. Şekeri doğal kendi şekeridir. Şeker hastaları da tüketebilir. Ben şeker hastasıyım ve tüketebiliyorum" şeklinde konuştu.
"Ramazan'da mideyi rahatlattığı için çok tercih ediliyor"
Mide rahatlatıcı özelliği nedeniyle de Ramazan'da talebin arttığını belirten çalışan işletme çalışanı Himaye Yorguner, "Ben doğduğumda babam meyan şerbeti işine başlamış. Kız kardeşlerimle birlikte Ramazan dolayısıyla abime yardım amaçlı geliyoruz. Normalde bu işi abimle eşi yapıyor. Şerbetin çok fazla özelliği var. herkes şerbeti tüketiyor. Ramazan'da mideyi rahatlattığı için çok tercih ediliyor. Doğal bir içecek olduğu için meyan şerbetine talep çok arttı. İçmek isteyen vatandaş çok fazla" diye konuştu. - GAZİANTEP
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