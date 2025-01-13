İGA'dan Kayıp Bagaj Uyarısı

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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medyada kayıp bagajların ucuza satıldığı iddialarını yalanlayıp vatandaşları uyardı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medyada kayıp bagajların ucuza satıldığı iddialarını yalanladı.

Havalimanında kayıp bagajların ucuz fiyatlarla satışa sunulduğuna dair paylaşımların arttığını duyurarak yolcularını uyardı.

Konuyla ilgili olarak İGA tarafından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda çeşitli sosyal medya hesaplarında, İGA İstanbul Havalimanı adı kullanılarak kayıp bagajların cüzi fiyatlarla satışa sunulduğuna dair yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür içerikler, genellikle sahte internet sitelerine yönlendirme yaparak yolcularımızı dolandırmayı amaçlamaktadır. Güvenilir olmayan internet sitelerine giriş yapmaktan kaçınmanızı ve bu tür paylaşımlara itibar etmemenizi önemle hatırlatırız. Şüpheli reklam veya bağlantıları ist@igairport.aero adresine iletmenizi rica ederiz" denildi. - İSTANBUL