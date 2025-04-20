İGA Havalimanı'ndan Üç Pist Operasyonu - Son Dakika
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İGA Havalimanı'ndan Üç Pist Operasyonu

İGA Havalimanı\'ndan Üç Pist Operasyonu

İGA İstanbul Havalimanı, Nisan 2025 itibarıyla Avrupa'da üç bağımsız pistle uçuş yapacak.

20.04.2025 16:05
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İGA İstanbul Havalimanı, Nisan 2025 itibarıyla aynı anda üç bağımsız pistin işletilmesini mümkün kılan operasyonları başlatarak Avrupa'da bu sistemi hayata geçiren ilk havalimanı oldu.

İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa'da bir ilki başararak Nisan ayı itibariyle aynı anda üç bağımsız pistin işletmesini mümkün kılan operasyon başlattı. Yeni sistem sayesinde üç farklı uçak eş zamanlı olarak iniş ve kalkış yapabiliyor. Bu sayede kapasite artarken, dakiklik, sürdürülebilirlik ve yolcu konforu da en üst seviyeye çıkıyor. İGA yetkilileri, bu operasyonun 2015'ten bu yana süren titiz planlama, tasarım ve güvenlik analizleri sonucunda başarıyla uygulandığını belirtti. Havalimanı altyapısı, gelecekte dörtlü pist operasyonlarına da hazır şekilde tasarlandı.

"Artık havalimanımızda aynı anda üç farklı uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi mümkün"

İstanbul Havalimanı (İGA) Masterplan Direktörü Yusuf Selamoğlu çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda İGA Spotter alanındayız. Arkamda 5 adet pist bulunuyor. Havacılıkta yeni bir kilometre taşını daha kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nisan 2025 itibarıyla, havalimanımızda bağımsız üçlü pist operasyonlarını hayata geçirdik. Artık havalimanımızda aynı anda üç farklı uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi mümkün. Bu önemli gelişme ile ICAO düzenlemeleri çerçevesinde Avrupa'da bu operasyonu başarıyla hayata geçiren, ilk havalimanı olmanın gururunu yaşıyoruz. Eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonları, havalimanıyla ilgili kapasite sınırlamalarını en aza indirmekte ve dakiklik, sürdürülebilirlik, operasyonel verimlilik ve esneklik açısından önemli avantajlar sunuyor ve böylece yolcu konforunu en üst düzeye çıkartıyor" diye konuştu.

"İstanbul Havalimanı, ilk günden itibaren geleceğe hazır şekilde planlamış, tasarlamış ve geliştirmiştir"

Açıklamalarının devamında bu operasyonun, dikkatli planlama ve güçlü güvenlik analizleri gerektirdiğini söyleyen Selamoğlu, "Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza 2015 yılında başladık. Havalimanımızdaki pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları dahil olmak üzere tüm hava tarafı altyapı unsurları, bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı. İGA İstanbul Havalimanı, ilk günden itibaren bu havalimanını geleceğe hazır şekilde planlamış, tasarlamış ve geliştirmiştir. Bugün, üçlü pist operasyonlarını başarıyla gerçekleştiriyoruz, önümüzdeki dönemde ise dörtlü operasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut altyapımız, bu kapasiteye şimdiden hazırdır" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İGA Havalimanı'ndan Üç Pist Operasyonu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • megan goldberg:
    This conversation is fascinating, but I wonder what unspoken desires simmer beneath the surface. Care to explore them with a touch that speaks volumes? f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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