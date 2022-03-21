Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı - Son Dakika
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Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı

21.03.2022 00:38

Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı Iğdır'da Mart ayında etkili olan kar yağışı ile birlikte Iğdır-Ağrı yolu boş kaldı Nevruz kutlamalarının başladığı Iğdır'da kışın yağmayan kar ilkbaharın ilk ayı Mart'ta düşmeye başladı.

Iğdır- Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı

IĞDIR - Iğdır'da Mart ayında etkili olan kar yağışı ile birlikte Iğdır-Ağrı yolu boş kaldı

Nevruz kutlamalarının başladığı Iğdır'da kışın yağmayan kar ilkbaharın ilk ayı Mart'ta düşmeye başladı. Bir haftadan uzun süren kar yağışı sürücüleri de zor durumda bırakmaya devam ediyor. Iğdır'da gece başlayan kar yağışı sonrası yolların kapalı olma ihtimalinden dolayı Iğdır'dan sürücüler Ağrı yoluna çıkmayı kısa bir süre erteledi. Akşam ve gece saatlerinde genelde trafiğin yoğun olduğu Iğdır-Ağrı yolu bu sefer sessiz kaldı. Sürücüler Pamuk geçidi ve Suveren mevkiinde yolda kalmayı göze almadıkları için kent merkezine geri döndüler.

Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı
Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı
Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı

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Iğdır, Mart, Ağrı, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı - Son Dakika
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