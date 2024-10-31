Iğdır Barosu'ndan Kadın Cinayetleri İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Iğdır Barosu'ndan Kadın Cinayetleri İçin Adalet Çağrısı

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Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Aleyna Ağgül davasının tüm kadın cinayetlerine örnek olmasını istedi.

31.10.2024 15:24
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Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu: "Aleyna Ağgül dosyası kararının tüm kadın cinayeti dosyalarına sirayet etmesini temenni ediyoruz"

IĞDIR - Iğdır'da üç yıl önce 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü intihara sürükleyen Gökhan Argın'ın müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu basın açıklaması yaptı.

Iğdır'da üç yıl önce 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü intihara sürükleyen Gökhan Argın'ın müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Karar sonrası Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Aleyna Ağgül dosyasındaki kararın tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesi gerektiğini belirterek basın açıklaması yaptı.

Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Büşra İleri yaptığı basın açıklamasında, "Her geçen gün artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, temelinde cinsiyet ayrımcılığına dayanan politik bir sorundur. 2024 Ocak- Eylül çetelesine göre; 9 aylık süreçte 23 kadın katledilmiş, 148 kadın ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Kadınların büyük çoğunluğu evli oldukları erkekler ya da tanıdıkları tarafından öldürülmüştür. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak 2021 yılından beri takipçisi olduğumuz maktül Aleyna Ağgül dosyasında, kadın cinayetlerinde pek rastlamayacağımız bir şekilde cezasızlık politikası uygulanmamış ve Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık hakkında 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara yönlendirme' suçundan müebbet hapis cezasına hükmedilmişti. Sanık müdafilerince yapılan başvuru üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından dosya incelenmiş ve ilgili kararın onaylanmasıyla sanık hakkında verilen karar kesinleşmişti. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak adaletin tecelli ettiği bu dosyanın sonucunun tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesini temenni ediyoruz. Yargı tarafından faillere caydırıcı cezaların verilmesi ve devletin kadın katliamlarına ilişkin önleyici tedbirler alması taleplerimizi yineleyerek, cezasızlık politikalarına karşı duracağımızı ve adaletin tecellisi adına mücadelemizin devam edeceğini bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır Barosu'ndan Kadın Cinayetleri İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika

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