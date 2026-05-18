Iğdır'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü ve Sloganlar

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüşte yurttaşlar, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları attı.

Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşe, Iğdır Valisi Mehmet Fırat Taşolar, Piyade Tuğgeneral Cavit Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Niyazi Tugay, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, protokol üyeleri, öğrenciler, sporcular ve yurttaşlar katıldı.

Oluşturulan kortejde yurttaşlar büyük bir bayrakla Vali Yolu'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca milli marşlar çalınırken katılımcılar "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları attı.

Kalabalık, Vali Yolu'nda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra etkinlik sona erdi.

Program kapsamında yapılması planlanan konserin ise Tekirdağ'da iki polisin şehit edilmesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.