Iğdır'ın Evci Köyü'nde 6 Bin Balya Ot Yangında Kül Oldu - Son Dakika
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Iğdır'ın Evci Köyü'nde 6 Bin Balya Ot Yangında Kül Oldu

21.07.2026 00:11  Güncelleme: 02:03
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Iğdır'ın Evci köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

(IĞDIR)Haber: Serdar ÜNSAL

Iğdır merkeze bağlı Evci köyünde bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 6 bin balya ot, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Evci köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evin bahçesinde istiflenen ot balyalarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bahçedeki yaklaşık 6 bin balya ota sıçrayarak tüm balyaların yanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine Iğdır Belediyesi ile Karakoyunlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 6 bin balya ot tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Iğdır, Yerel, Evci, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'ın Evci Köyü'nde 6 Bin Balya Ot Yangında Kül Oldu - Son Dakika

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