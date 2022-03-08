Iğdır'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kutlandı - Son Dakika
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Iğdır'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kutlandı

08.03.2022 23:46

Iğdır'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kutlandıIĞDIR Iğdır'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' düzenlenen programla kutlandı.

Iğdır'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kutlandı

IĞDIR Iğdır'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' düzenlenen programla kutlandı.

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Iğdır'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bir araya gelen kadın ve erkekler '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' dolayısıyla Yer Altı Çarşısına doğru yürüdüler. Yer altı çarşısı üzerinde bir araya gelen grup ile birlikte Vali/Belediye Başkan V. Hüseyin Engin Sarıibrahim de sergi ve stant açılışı yaptı. Burada kadınların düzenlediği stantları gezen Vali/Belediye Başkan V. Hüseyin Engin Sarıibrahim kadınlar ile ilgilenerek sorunlarını dinledi. Daha sonra ise kadınlar alanda bulunan balonları havaya bırakarak güzel dileklerde bulundular. Düzenlenen stantta kadınlar misafirlere çorba dağıttı. Kadınlar hazırladıkları ürünleri de stantta satma fırsatı buldu. Açılan stantta ürünlerini de satan Sevda Çakmak, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadınlar gününü kutlayarak, "8 Mart emekçi kadınların, üreten kadınların günüdür. İyi şartlarda çalışmak isteyen kadınların günüdür. Bizlerde üreten kadınlar olarak bu günümüzü tüm kadınların kadınlar gününü kutluyoruz" dedi.

Iğdır'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kutlandı
Iğdır'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kutlandı
Iğdır'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kutlandı - Son Dakika


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