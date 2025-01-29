Iğdır'da Akarsular Dondu - Son Dakika
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Iğdır'da Akarsular Dondu

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Iğdır'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava akarsuları dondurdu, yaşam zorlaştı.

29.01.2025 19:42
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Iğdır'ın yüksek kesimlerinde akarsular dondu

IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava şartlarından dolayı akarsular dondu.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Tuzluca ilçesinde yer alan ve bölgedeki doğal güzellikleriyle bilinen Güzeldere Kanyonu'ndaki akarsular, yoğun don olayları nedeniyle bazı kısımları tamamen dondu. Kış aylarında sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle, kanyon boyunca akan dereler donarak adeta buzdan bir örtüyle kaplandı.

Soğuk havanın köyde yaşayanlar için zor olduğunu belirten Caner Kaya; "Kuru soğuk bütün akarsuları buz tutturmuş. Durum böyle olunca dağ kesimde kalan vatandaşlar bu soğuk iklimde olumsuz etkileniyor. Köyde yaşayıp hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için soğuk hava zor oluyor. Bu kütleleri sıcak havada eriyince bazı olumsuzluklara da bazen neden olabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Akarsular Dondu - Son Dakika

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