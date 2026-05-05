Iğdır'da Arı Saldırısı: 400 Koyun Öldü

05.05.2026 19:37
Iğdır'da koyun sürüsü arı saldırısına uğradı, panik sonucu 400 koyun öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da yaylaya götürülen koyun sürüsü, arıların saldırısına uğradı. Panikle kaçan hayvanların kanala düşerek birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun öldü, arıların soktuğu 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yaylaya gitmek üzere yola çıkan Çetin Naral'a ait yaklaşık 4 bin küçükbaş hayvan, Hakmehmet ve Ağaver köyleri arasında yaklaşık 200 arı kovanının olduğu bölgeden geçerken arıların saldırısına uğradı.

Arıların saldırmasıyla paniğe kapılan koyun ve kuzular kaçmaya başladı. Kontrolden çıkan sürü, bölgede bulunan sulama kanalının altındaki başka bir boş kanala düşerek burada birbirini ezdi. İzdiham sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun öldü.

Olay sırasında arıların saldırısına maruz kalan 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın yaşandığı bölgede yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve jandarma ekiplerince detaylı hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından hayvanların olduğu yere geri dönen İsmail Naral, "Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu" dedi.

Kaynak: ANKA

