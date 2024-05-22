Iğdır\'da cinsel saldırı suçundan aranan şahıs yakalandı

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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda; "cinsel saldırı" suçundan aranan bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, "nitelikli cinsel saldırı" ve "Cezaevine yasak eşya sokmak" suçlarından araması bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak adli işlemlerin ardından Iğdır Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.