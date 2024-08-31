Iğdır'da Öğretmenevi'nde Müdür Yardımcısı Ölü Bulundu

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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da Öğretmenevi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan eski Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Malik Akşit (55), kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Akşit'in ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonrasında belirlenecek.

Bir süredir otelde konakladığı belirtilen Malik Akşit'in odasını temizlemek için kapısını çalan kat görevlisi, cevap alamayınca kapıyı açıp içeri girdi. Malik Akşit'in yatakta cansız bir şekilde yattığını gören kat görevlisi, durumu otel sahibine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Malik Akşit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölüm sebebinin otopsiden sonra belli olacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Malik Akşit'in son iki yıl içinde hem mide küçültme ameliyatı hem de kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.