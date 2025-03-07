Iğdır'da Et Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Iğdır'da Et Fiyatları Yükseldi

Iğdır'da et fiyatlarına yapılan zam satışları yüzde 20-30 oranında düşürdü, vatandaş et alamıyor.

07.03.2025 19:02
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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da kasaplar et fiyatına zam yaptı. Bir kasap, "Fiyat arttığı için satışımız yüzde 20-30 oranında düştü. İşler çok durgun Ramazan ayının başında bu ay fiyatların artmasıyla müşterilerimizin oranı düştü. Biz pahalı aldığımız için pahalı satmak zorunda kalıyoruz" dedi. Iğdır Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Öztürk Kaylan ise, "Önceden 100 bin 150 bin büyük baş hayvan varken şu an 50-60 bine düştü. 50-60 binin içinde ilimizde toplasan 500 besilik hayvan yok" ifadesini kullandı.

Iğdır'da kasaplar giderlerini karşılamadığı gerekçesi ile et fiyatına zam yaptı. 500 liraya satılan kemiksiz dana, koyun ve kuzu eti 600 lira yükseldi. Iğdırlı bir kasap şunları söyledi:

"Alış fiyatımız 440-450 lira. Kuzu ve dana aynı fiyatlarımızda Ramazan öncesi 100 lira arası fark var. Ramazan ayı öncesi 500'e satıyorduk şimdi 600  hayvan bulunmuyor. Hayvan yetersizliği var. Hayvan pazarı kapalı, şu an satışımız durdu. Vatandaş alım yapmıyor, fiyatın artması bizim zararımıza. İhtiyacı olan belli sayılı müşterimiz et alabiliyor. Fiyat arttığı için satışımız yüzde 20-30 oranında düştü. İşler çok durgun Ramazan ayının başından bu ay fiyatların artmasıyla müşterilerimizin oranı düştü. Biz pahalı aldığımız için pahalı satmak zorunda kalıyoruz. Zaten gelirler gideri karşılamıyor. Vatandaş kısıtlı alıyor bunun için bu konuya el atılmalı yardımcı olunmalı vatandaşın et alabilmesi sağlanmalı uygun fiyatla et satmak istiyoruz fiyatlar yüksek olunca satamıyoruz."

"Elit takım yiyor, vatandaş yiyemiyor"

Iğdır Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkan Öztürk Kaylan ise şunları söyledi:

"Ramazan ayından bu tarafa ilimizi de üreticinin pahalıya ürün alması hayvanı pahalıya yetiştirmesi nedeniyle Ramazan ayında et fiyatları 500 liradan 600 liraya çıkmıştır. Ramazan ayının başlangıcından beri böyledir. Üretici şu an 700 liraya kesif yemi alıyor, bir balya yonca 250 lira bu da üretici hayvanını yetiştiremediği için et fiyatlarına yansıyor. Kasapta gördüğünüz gibi et fiyatı 600 liradır. Ülkede tarım ve hayvancılık bitme noktasındadır. Şöyle ki önceden 100 bin 150 bin büyük baş hayvan varken şu an 50-60 bine düştü. 50-60 binin içinde ilimizde toplasan 500 tane besilik hayvan yok. Besilik hayvan bulunamadığı için Iğdır'da kasaplara et dışarıdan geliyor, pahalı oluyor. Vatandaş et alamıyor. Vatandaş asgari ücret emeklinin aldığı belli köylünün çiftçinin kazandığı belli. Bu üç kesim Iğdır'ın bel kemiği. Yani çiftçi, emekli, asgari ücretli alamıyor ki bu etler satılsın. İşler durgun kasaplarda durum hep aynı. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi lazım geçim kaynağının tek yeri tarım ve hayvancılıktır maliyet her yere yansıyor. Elit takım yiyor, vatandaş yiyemiyor."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Yerel, Iğdır, Tarım, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Et Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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