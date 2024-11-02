Iğdır'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Iğdır'da feci kaza, otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Çinçavat köprüsünde meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Çinçavat köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuzluca İlçesinde doğalgaz çalışması yapan işçilerin kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çinçavat Köprüsünde bariyere çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan üç kişiden biri olay yerinde hayatını kaybederken iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.