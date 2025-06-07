Iğdır'da gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

IĞDIR - Iğdır'ın Suveren köyüne bağlı Gevro mevkiinde açan gelincik çiçekleri, doğa severlere adeta görsel bir şölen sunuyor. Kırmızı renge bürünen tarlalar, hem yöre halkının hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Iğdır'ın Suveren köyüne bağlı Gevro mevkiinde Ağrı Dağı eteklerinde geniş arazilerde boy gösteren gelincikler, günün farklı saatlerinde güneş ışığıyla birlikte eşsiz manzaralar oluşturuyor. Ziyaretçiler, gelinciklerin arasında dolaşarak hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekiyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından, bölgeye gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor. Gelinciklerin oluşturduğu kırmızı örtü, Iğdır'ın doğal zenginliklerinden biri olarak dikkat çekerken, bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Yolda geçerken kırmızı tarlaları gördüğü belirten Murat Ulaş; "Bugün dolaşırken yol üstünden geçerken şu anda arkamızda ve önümüzde gördüğünüz şu gelincik tarlasını gördük. Ailemle birlikte gelip bunu görmek istedik. Bu güzelliğin tadını çıkarmak istedik. Bütün vatandaşları buraya bekliyoruz. Hakikaten Ağrı Dağı'nın eteklerinde muazzam bir gelincik tarlası var. Herkesin görmesi gereken bir doğa güzelliği. Şu tarihten itibaren sanırım beş on gün sonra gelincikler artık yapraklarını dökmeye başlayacak. Bütün vatandaşları buraya bekliyoruz. Bu güzelliği görmeyi, doğanın tadını çıkarması için bütün herkesi Ağrı Dağı eteklerine bekliyoruz" dedi.