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Iğdır'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

IĞDIR - Iğdır'da, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıldönümü nedeniyle geniş çaplı arama-kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Iğdır'da, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıldönümünde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, Jandarma ve dağcılık kulüplerinin katılımıyla Melekli beldesinde tatbikat yapıldı. Yapılan tatbikatta senaryo gereği arazide kaybolan bir kişi, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin koku köpekleriyle bulunup arazi aracıyla taşınıp UMKE ile birlikte ambulansa teslim edildi. Daha sonra uzmanlar tarafından katılımcılara, arazi şartları ve doğal afetlerde yaşanabilecek sorunlar ve karşılaşılacak zorluklar hakkında bilgi verildi. Tatbikat sonrası Iğdır AFAD binasına geçen ekipler burada 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilde medyana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anma etkinliğine katıldı. Burada açılan resim sergisini gezen heyete, arama ve kurtarma araç ve gereçlerinin tanıtımı yapıldı. Iğdır Valisi Ercan Turan, tatbikata katılanlara tebrik ederek; "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremlerin 6 Şubat yıldönümünde hem depremde şehit olanların aziz hatıralarını tekrar hatırlamak, deprem felaketinin güncelliğini koruduğunu burada sizinle paylaşmak, 11 ilimizi, 14 milyon insanı etkileyen büyük depremin hepimizin yüreğinde bıraktığı derin izleri bu vesileyle tekrar hatırlıyoruz, hatırlatmaya devam ediyoruz. 6 Şubat tarihi hepimizin yaşadığı derin acıları olan büyük bir felakettir. " dedi.