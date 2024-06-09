Iğdır'da İş Yerinin Atık Su Borusuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

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Iğdır'da bir iş yerinin atık su borusuna sıkışmış olan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkezde bulunan bir apartmanın atık su borusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar iş yerine ait atık su borusunda bir mırıldanma duydu. Vatandaşlar hemen belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler boruya sıkışanın yavru bir kedi olduğunu tespit etti. Yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Durumunun iyi olduğu tespit edilen yavru kedi sokağa bırakıldı. - IĞDIR