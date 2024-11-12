Iğdır'da İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi 127. Gününde

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Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR)- Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı işçilerin eylemi 127 gündür belediye önünde devam ediyor. İşten çıkarılan Mehmet Varol, "Bu işe yetkililer bir çözüm bulmalı çocuklarımız okula gidiyor çok zor durumdayız onlara bir türlü yetişemiyoruz. Geçim sıkıntısı çekiyoruz" dedi.

Hava sıcaklığının -2 ila -5 derecede seyrettiği Iğdır'da, Iğdır Belediyesi tarafından işten çıkarılan 204 işçi, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesine rağmen belediye önüne kurdukları çadırda eylemlerini 127 gündür devam ettiriyor.

"Geçim sıkıntısı çekiyoruz"

İşten çıkarılan Mehmet Varol, "Sobaları da kurduk. İşten atılan 204 işçiden birisiyim. Havalar çok soğudu bu soğuk havada haklı direnişimiz devam ediyor bu haklı direnişimize işe dönünceye kadar devam edeceğiz. Yetkililer bu işe bir çözüm bulsun. Bu işe yetkililer bir çözüm bulmalı çocuklarımız okula gidiyor çok zor durumdayız onlara bir türlü yetişemiyoruz. Geçim sıkıntısı çekiyoruz" dedi.

Sevtap Aras, "127 gündür çadırda işten atılan arkadaşlarla mağdur durumda bekliyoruz. İşimize dönmek istiyoruz. Kış olduğu için tabi doğu bölgesindeyiz akşamları eksi dereceye düşüyor sıcaklık. Böyle yaşamaya devam ediyoruz. Çözüm istiyoruz işimize geri dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Büşra Çetinyol, "Şu an hava çok soğuk 127 gündür bu çadırdayız mücadelemizi sürdürmeye bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.