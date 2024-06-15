Iğdır'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Iğdır Valisi Ercan Turan, "Jandarma, kanun ordusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti ve çizdiği bir vizyon var misyon var, günden güne yükseliyor" dedi.

Iğdır'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan stantlar ziyaret edildi. Stantlarda Jandarma Teşkilatı'nın tarihçesi, kullandığı araç ile gereçler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Programda İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve iki astsubay birlikte zeybek oynadı.

Törende, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu. Daha sonra konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan, gücünü tamamıyla aziz milletinin sevgisinde alan kahraman jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıldönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Jandarma, kanun ordusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti ve çizdiği bir vizyon var misyon var, günden güne yükseliyor. Arkamda yiğitlerimizi görüyorsunuz, muazzam bir komando teşkilatımız var. Komandolarımız çakal gezen şu dağlarda geziyorlar, hiç kimsenin kafasını kaldırmasına izin vermiyorlar bizler huzur ve sükun içerisinde kalalım diye, hepsiyle gurur duyuyoruz" dedi.

Düzenlenen programda bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ise, "Başarılarla dolu 185 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca hizmet eden, tarihi şan şeref ve üstün başarılarla dolu kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığı'nın tüm personeli adına bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı en değerli saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.