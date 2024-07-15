Iğdır'da Kadın Kooperatifi Doğa Dostu Üretimle Ürünlerini Tüketiciyle Buluşturuyor - Son Dakika
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Iğdır'da Kadın Kooperatifi Doğa Dostu Üretimle Ürünlerini Tüketiciyle Buluşturuyor

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Iğdır'da faaliyet gösteren Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kayısı, vişne, gül, karadut, domates gibi birçok ürünü üreticiden satın alarak doğa dostu yöntemlerle işleyip tüketiciyle buluşturuyor. Kooperatif, bu yıl yaklaşık 5 ton kayısı kurutarak doğal şekilde güneşte kurutma yöntemiyle üretim yapmıştır. Ayrıca gül, kiraz, vişne, dut gibi meyvelerden reçeller de üretmekte ve memleketin her köşesine ulaşmayı hedeflemektedir.

15.07.2024 10:56
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde çalışan kadınlar, sürdürülebilir doğa dostu üretim ile kayısı, vişne, gül, karadut, domates gibi birçok ürünü üreticiden satın alarak işledikten sonra tüketiciyle buluşturuyor.

Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, üreticilere destek olmak amacıyla üretim faaliyetini sürdürüyor. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Elif Turan, yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Biz iki yıldır kayısı kurutması yapıyoruz. Çok verimli kayısılarımız vardır. Bu sene de kayısı kurutmasına devam ediyoruz. Bu sene yaklaşık 5 ton kayısı kurutuyoruz. Kayısılarımızı farklı yöntemlerle kuruttuk. Kayısılarımız bu sene daha sarı, klasik sistemde kayısıların rengi biraz daha koyu oluyordu. Kayısılarımızı doğal şekilde hiçbir katkı eklemeden sadece güneşte kurutuyoruz. Yörede yetişen bütün meyve sebzeyi değerlendiriyoruz. Kurusunu, yaşını, reçelini… Gül reçelinden başladık ilk önce, daha sonra kayısı, kiraz, vişne, dut, tümünden reçeller yaptık. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Biz daha çok memleketimizin her köşesine ulaşmak istiyoruz. Bu sene ihraç etmeyi de düşünüyoruz."

Iğdır\'da Kadın Kooperatifi Doğa Dostu Üretimle Ürünlerini Tüketiciyle Buluşturuyor
Kaynak: ANKA

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