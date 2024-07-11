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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da karpuz hasadı başladı. Çiftçi Açkan, "Bu sene Türkiye genelinde karpuz da sıkıntı var. Bölgeye ürün yetiştiremiyorum. Karadeniz bölgesi karpuzumuzu sevdi. Artvin, Ordu, Rize, Trabzon, Bitlis ve Van iline gidiyor" dedi.

Iğdır'da 18 yıldır çiftçilik yapan Alican Açkan, 300 dönüm arazisi üzerinde organik tarım yaparak karpuz yetiştiriyor. Bu sene 600 ton karpuz beklediğini ifade eden Açkan, bölgeye ürün yetiştiremediğini belirtti.

Çiftçi Alican Açkan, "Bu sene Türkiye genelinde karpuz da sıkıntı var. Bölgeye ürün yetiştiremiyorum. Karadeniz bölgesi karpuzumuzu sevdi. Artvin, Ordu, Rize, Trabzon, Bitlis ve Van iline gidiyor. Herkes buraya geliyor. Fiyat güzel ürün güzel bu sene para kazandık diyebilirim" dedi.

Artivin'den karpuz almaya Iğdır'a gelen Özgür "Artvin ilinde 4 marketimiz var, bu ürünler oradaki marketlerde satılıyor. Karadeniz halkı sevdi karpuzu, bu sene yüz ton karpuz almayı planlıyorum. Ürünü yerinden alıyoruz. Çok kaliteli karpuzlar" diye konuştu.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Iğdır'daki kara karpuz üretiminin bölge çiftçilerine önemli katkılar sağladığını belirterek, " Iğdır Ovası'nda 10 bin dekar alanda karpuz üretimi yapılmaktadır. Üreticilerimizi bilgi, teknoloji ve üretim modelleriyle desteklemekteyiz. Sezonun verimli geçiyor. Iğdır'da yaklaşık 40 bin ton karpuz üretimi beklenmekte olup, bunun 10 bin tonunu kara karpuzun oluşturacaktır" dedi.