Iğdır'da Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri başladı

Iğdır'da Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında kentin birçok yerine çadırlar kuruldu. Çadırlarda gönüllü olan insanlar, misafirlere rehberlik ederek, Kerbela'da olanları anlatıyor.

08.07.2024 23:17
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Iğdır'da Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri başladı

IĞDIR - Iğdır'da Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri başladı.

Etkinlikler kapsamında kentin birçok yerine çadırlar kuruldu. "Iğdır İmam Hüseyin'in yasını tutuyor" ve "1384 (Hicri) Yıl Önce Kerbela, Yıl 2024 Gazze Kerbelası" pankartları asıldı. Çadırlarda gönüllü olan insanlar, misafirlere rehberlik ederek, Kerbela'da olanları anlatıyor.

Çadırda rehberlik yapan Mustafa Kelat, "Bu çadırımızın kuruluş amacı, Kerbela olayını bilmeyenler veya bilip tam öğrenmeyenlere gelip burada görmelerini istiyoruz. Peygamber Efendimizin torunu Hasan ve Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile şehit oluşunun yasını tutuyoruz. Altı aylık Ali Asgar bebeğin şehit edilişinin yasını tutuyoruz. Tüm Şia ve Caferiler olarak 15 Temmuz gecesi Tasua gecesi hazırlığımızı yaparız. 16 Temmuz sabahı ise buraya gelerek hep birlikte yasımızı tutarız" dedi.

Kaynak: İHA

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