Iğdır'da Pavyon Tartışması: Müdürün Dansı Tepkiler Çekti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Kemal Birge, eğlenmek için gittiği bir pavyonda göbek atarken görüntülendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Birge'nin kısa süre sonra Karakoyunlu ilçesine İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atanması kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Birge'nin dans görüntülerinin ardından sosyal medyada, "Bu şehirde pavyona giden yöneticileri ödüllendiriyorlar" şeklinde eleştiriler yer aldı. İddiaya göre, Kemal Birge'nin eğlendiği pavyona yaklaşık iki ay önce Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Gerçekleştirilen baskında, zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen toplam 107 yabancı uyruklu kadın yakalanmış ve haklarında deport işlemleri başlatılmıştı. Kadınlar, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Görüntülerin ardından yetkili kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunun "ahlak, liyakat ve kamu görevlisinin sorumluluğu" konularındaki hassasiyeti bir kez daha gündeme geldi. - IĞDIR