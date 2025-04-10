Iğdır'da Polisler Kan Bağışında Bulundu

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da,Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünde 448 emniyet personeli kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, "Hem polis haftası hem de birlik ve beraberliğimiz için kan veriyoruz" dedi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü bahçesine kurulan kan verme merkezinde Kızılay ekipleri, gönüllü 448 emniyet personelinin kan bağışlarını kabul ettiler.

İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay yaptığı açıklamada, "Bu hafta biliyorsunuz, polis teşkilatının 180. yıl dönümünü kutluyoruz. Biz de Iğdır Emniyet Teşkilatı olarak canımızla kanımızla bu milletin vatanın hizmetindeyiz şiarıyla kan veriyoruz. Hem polis haftası hem de birlik ve beraberliğimiz için kan veriyoruz. Bütün arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Iğdır Valisi Ercan Turan ise kan veren polisleri ve personeli kutlayarak teşekkür etti.