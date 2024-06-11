Iğdır'da Unbulak menderesleri havadan görüntülendi

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Iğdır'da mest eden menderesler böyle görüntülendi

IĞDIR - Iğdırın Tuzluca ilçesine bağlı Unbulak yaylası arasında yeşillikler arasında uzayıp giden Unbulak menderesleri havadan dron ile görüntülendi.

Iğdır merkezde sıcak havalar etkili olurken yüksek kesimlerde de bahar havası yeni yeni etkili olmaya başlıyor. Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Unbulak yaylasında yeşillenen vadilerdeki kıvrak şekilde uzayan mendereslerin harika görsel şöleni, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğal su akıntılarının zaman içinde oluşturduğu bu benzersiz manzara doğa tutkunlarını bekliyor.