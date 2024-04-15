Iğdır'da yabancıların çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Iğdır'da yabancıların çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı

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Iğdır'da terk edilen konutlara giren ve burada konaklanan yabancıların çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı. Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin göçmenleri kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tahmininde bulunuyor.

15.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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Iğdır'da yabancıların çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı

Düzensiz göçmenler uyuşturucu sevkiyatı için kullanılıyor

IĞDIR - Iğdır'da terk edilen konutlara giren ve burada konaklanan yabancıların çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kavaktepe köyü bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Köylüler için yapılan ve terk edilen konutlarda gizlenen 5 yabancı uyruklu erkek şüpheliye Jandarma ekipleri üst araması yaptı. Bu kişilere ait olduğu tespit edilen sırt çantasında 521 botoks ilacı ile 450 uyuşturucu ve ve uyarıcı içerikli sentetik hap ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Ekipler göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin göçmenleri kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tahmini üzerine duruyor.

Iğdır\'da yabancıların çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı
Kaynak: İHA

Iğdır, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da yabancıların çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da yabancıların çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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