Iğdır'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 70 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 70 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Iğdır'a bağlı Aralık ilçesi Gödekli köyü üstü Ağrı Dağı eteklerine yıldırım düşmesi sonucu 70 küçükbaş hayvan telef oldu, bir kişi ağır yaralandı. Yıldırım düşmesi sonucunda Mesut Gül isimli sürü sahibi ağır yaralandı ve Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek gerekli idari işlemleri yaptı.

29.07.2024 10:14
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'a bağlı Aralık ilçesi Gödekli köyü üstü Ağrı Dağı eteklerine yıldırım düşmesi sonucu 70 küçükbaş hayvan telef oldu, bir kişi ağır yaralandı.

Sabah saatlerinde Iğdır'a bağlı Aralık ilçesi Gödekli köyü üstü Ağrı Dağı eteklerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucunda 70 küçükbaş hayvan telef olurken, Mesut Gül isimli sürü sahibi ağır yaralandı ve Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine gidilerek gerekli idari işlemler yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 70 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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