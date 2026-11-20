Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle şehir merkezi ve bağlantı yollarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte, sabah saatlerinde etkisini artıran sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle sürücüler, görüş mesafesinin azalmasıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları, sis farlarını kullanmaları ve ani fren yapmaktan kaçınmaları istendi.