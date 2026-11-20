Iğdır'da yoğun sis ulaşımı aksattı, görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezi ve bağlantı yollarında görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürerek ulaşımı aksattı. Yetkililer, sürücüleri hız düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyardı.
Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) - Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle şehir merkezi ve bağlantı yollarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kentte, sabah saatlerinde etkisini artıran sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle sürücüler, görüş mesafesinin azalmasıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları, sis farlarını kullanmaları ve ani fren yapmaktan kaçınmaları istendi.
Kaynak: ANKA
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