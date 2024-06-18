Iğdır'daki tuz mağaralarında bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'daki tuz mağaralarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

Iğdır'daki tuz mağaraları, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 3 günde 6 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Mağaraların doğal güzellikleri ve tuz oluşumları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, mağaraların içindeki eşsiz tuz oluşumlarını ve mağara içi görsellerini çekmek için sıraya giriyor. Tuzluca'daki tuz mağaraları, her yıl binlerce turisti ağırlayarak Iğdır'ın turizm potansiyelini artırıyor. Mağaraları ziyarete gelen vatandaşlar, tuzun ve doğanın büyüleyici dünyasını keşfetmeye davet ediyor.

18.06.2024 18:26
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Iğdır'daki tuz mağaralarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

IĞDIR - Iğdır'daki tuz mağaralarını, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 3 günde 6 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Iğdır'ın meşhur tuz mağaraları, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Doğal güzellikleri ve tuz oluşumlarıyla ünlü bu mağaralar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Tuzluca ilçesinde yer alan mağaraları bayram süresince ziyaret edenler, eşsiz manzaralar eşliğinde tuzun mucizevi dünyasını keşfetme fırsatı buluyor. Mağaraya ziyarete gelen fotoğraf tutkunları ve doğa severler, mağaraların içindeki eşsiz tuz oluşumlarını ve mağara içi görsellerini çekmek için sıraya girdiler. Tuzluca'daki tuz mağaraları, bölgenin doğal zenginliklerinden biri olarak her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bu doğal oluşumlar, Iğdır'ın turizm potansiyelini de ön plana çıkarıyor. Ziyaretçiler, tuz mağaralarında yapılan düzenlemelerin yanı sıra bölgedeki diğer turistik aktivitelerle birlikte unutulmaz bir bayram geçirme imkanı buluyor.

Mağaraları ziyarete gelen vatandaşlar bayram tatilinde, tuzun ve doğanın büyüleyici dünyasına adım atmak isteyen herkesi Iğdır'ın bu eşsiz güzelliklerini keşfetmeye davet ettiklerini belirtti. Erzurum'dan gelen Cihan Çelik, mağarayı arkadaşlarından duyduğunu söyleyerek; "Ben Erzurum'dan geliyorum. Burayı daha önce arkadaşlarımız gelip görmüştü. Bende ilk defa geliyorum. Gerçekten gezmeye değer bir yer, harika bir yer. Herkese de tavsiye ediyorum. Mağaranın içi gerçekten çok iyi doğal hem de çok serin. Astım, bronşit hastalıklarına çok iyi geliyor. Herkese de tavsiye ediyorum. Burayı tüm çevreme, şehrime arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yer" dedi.

Mağaranın tuzlu suyunu vücuduna süren Çetin Yılmaz; "Buraları duyup geldik. Buraları çok güzel bir yer. Tuzlu suyu vücudumuza sürdük çünkü bu su gerçekten şifalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'daki tuz mağaralarında bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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