Tzob Genel Başkanı Bayraktar Iğdır'da: "Dondan Zarar Gören Çiftçimizin Takipçisi Olacağız"

09.05.2026 23:12  Güncelleme: 09:46
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Iğdır'da zirai don nedeniyle tarım alanlarında büyük kayıplar yaşandığını ve zarar oranının bazı bölgelerde %95-100 seviyelerine çıktığını açıkladı. Üreticiler, devlet desteği talep ediyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Iğdır'da 10 bin 238 dekarlık alanın zirai dondan zarar gördüğünü belirterek, konunun takipçisi olacaklarını, ek destek paketleri talep edeceklerini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Iğdır'da zirai don ve doğal afetlerden etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Melekli beldesindeki İrem Bağları'nda yer alan kayısı bahçelerini ziyaret eden Bayraktar, üreticilerden mevcut durum hakkında bilgi aldı. Bayraktar, Iğdır'da yaşanan zirai don ve dolu afetinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

BİRÇOK BÖLGEDE ZARAR YÜZDE 95-100 SEVİYESİNDE

Iğdır merkez, Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde etkili olan zirai don nedeniyle kayısı başta olmak üzere erik, şeftali, nektarin, domates ve karpuz üretiminde büyük kayıplar yaşandı. Üreticiler birçok bölgede zararın yüzde 95 ila yüzde 100 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Bayraktar, afetin boyutunun çok büyük olduğunu belirterek, "Kayısı, erik, şeftali, karpuz, domates ve nektarin ürünlerimiz yüzde 30 ile yüzde 95 arasında zarar gördü. Iğdır merkez, Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçelerimizde don afeti etkili oldu. Ayrıca 30 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen dolu afeti de kayısı bahçelerimizde ciddi zararlara yol açtı" dedi.

Bayraktar, TARSİM sigortası bulunan üreticilerin zararlarının karşılanacağını ancak sigortası olmayan çiftçilerin devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"2025 yılında da TARSİM kapsamında olmayan üreticilerimiz için destek talebinde bulunduk ve ciddi destekler sağlandı. Bu bölgede de TARSİM kapsamında olmayan üreticilerimize destek bekliyoruz. Üretim artık zorlaştı. Doğal afetler üretimi azaltıyor. Çiftçimiz para kazanamazsa üretimden kopuyor. Gençlerimizi tarımda tutmak her geçen gün zorlaşıyor. Çiftçimizi tarlasında, bağında ve bahçesinde tutmamız gerekiyor."

TARLALAR BOŞ KALDI

Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık, yaşanan felaketin boyutlarını anlattı. Tanık, "13-15 Nisan tarihleri arasında yaşanan donlardan dolayı kayısılarımızda ve diğer meyvelerimizde yüzde 95, yüzde 99, bazı yerlerde ise yüzde 100 zarar meydana geldi. Şu anda bahçelerimiz tamamen boş kaldı. Ekonomik olarak çok büyük zarar oluştu. İnsanların ilaçlama yapacak maddi gücü bile kalmadı. Devletimizden bize destek olmasını, sahip çıkmasını rica ediyoruz. İnşallah devletimiz bizi yalnız bırakmayacaktır" dedi.

Geçen yıl Malatya ve çevre illerde yaşanan don afetini hatırlatan Tanık, "Geçen yıl Malatya'da yaşanan don felaketi bu yıl ne yazık ki Iğdır'da yaşandı. Meyvelerimiz neredeyse tamamen yok oldu. Hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan destek bekliyoruz. Geçen yıl diğer illerde yapılan desteklerin aynısının Iğdır için de yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretici Gündüz Özkan ise TARSİM uygulamalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Özkan, "Kayısımızda yüzde 80-90'lara varan zarar var. Bizim TARSİM'den şikayetimiz şu; ağaçlarımız 600-700 kilo ürün verirken eksperler bunu 200 kilo üzerinden değerlendiriyor. Gerçek kaybımız çok daha fazla olmasına rağmen düşük hesap yapılıyor. Bu nedenle çiftçiler TARSİM yaptırmak istemiyor. Gerçek zarar neyse onun karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bir başka üretici ise yaşanan afet sonrası kayısı üreticisinin büyük bir umutsuzluk içinde olduğunu belirterek, "Kayısılarımızın tamamını soğuk aldı. İnsanların bu yıl elde edeceği hiçbir gelir kalmadı. Herkes iş aramaya başlayacak. Yıllardır emek verdiğimiz bahçeler bir gecelik soğukta elimizden gitti. İnsanlar artık üzülerek bahçesine gidiyor, ne yapacağını bilmiyor. Devletimizin bu üreticilere sahip çıkması gerekiyor" dedi.

İncelemeler sırasında çiftçilerle uzun süre görüşen Şemsi Bayraktar, yaşanan zararların Ankara'da da takipçisi olacaklarını belirterek, yeni afetler için ek destek paketleri talep edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

