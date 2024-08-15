Iğdır'daki Zor Kalesi ve eski yerleşim alanları böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdır'daki Zor Kalesi ve eski yerleşim alanları böyle görüntülendi

Iğdır'ın Karaçomak (Zor) köyünde, 3 bin metre yükseklikteki tarihi Zor Kalesi havadan görüntülendi. Definecilerin kazılar sonucu ortaya çıkan yerleşim alanları da görüntülendi.

15.08.2024 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'daki Zor Kalesi ve eski yerleşim alanları böyle görüntülendi

Defineciler 3 bin metre yükseğe çıkıp define aradılar

IĞDIR - Iğdır'ın Karaçomak (Zor) köyünde, 3 bin metre yükseklikteki tarihi Zor Kalesi havadan görüntülendi. Dağın zirvesinde yer alan ve daha önce pek bilinmeyen yerleşim alanları da ilk defa bu görüntülerle ortaya çıktı. Zirvede yerleşim alanların defineciler tarafından kazıldığı ortaya çıktı.

Iğdır merkeze bağlı 23 kilometre uzaklıktaki Karaçomak eski adı ile Zor köyünde bulunan 3 bin metre yükseklikteki tarihi Zor Kalesi ilk defa havadan görüntülendi. Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Zor kalesi Zor Vadisine hakim bir tepe üzerine kurulmuş. Etrafı doğal yapılar ile çevrili olan kale Zor sıra dağları arasında yer alıyor. Kalenin hangi tarihte kurulduğu bilinmemektedir. Kalenin zirvesinde yerleşim yerlerin olduğunu gören defineciler zorlu parkura rağmen zirveye çıkarak define için bütün alanı kazmışlar. Köstebek yuvasına dönen alanda yerleşim yerlerini görmek mümkün oluyor. Kalenin defineciler tarafından kazılarak tarihin yok edildiğini belirten Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, "Şimdi biz şu anda Zor dağındayız. Zor Dağı Iğdır'ın Karaçomak köyü diğer adı ile Zor köyü onun tam yukarı kısmında Zor sıra dağları var arkamızda şu anda bulutlardan dolayı gözükmüyor. Bulutların arasında olan kendi başına bağımsız bir dağdır. Yaklaşık 3 bin metre rakımda olan bir yerdir. Bu dağın özelliği şudur. Burası eski medeniyete ait bir kaledir. Burada kale olması kaleyi burada biz keşfettik. Dağın zirvesine çıkarken şu anda görüyorsunuz defineciler burayı biraz tahrip etmiş ama kalenin kalıntılar halen duruyor. Hangi yüzyıla ait olduğu bilinmiyor. Çünkü çok eski zaman içerisinde kalenin aşağı tarafındaki duvarları deforme olmuş ve bu kalenin surları artık doğal bir yapıya dönmüş. Ama halen zirve kısmında kalenin kalıntılarını görebiliyoruz. Bence buranın bir arkeolojik ekibin burayı ele alıp bu kalenin hangi yüzyıla ait hangi yıllarda yapıldığını ortaya çıkarması lazım. Biliyorsunuz Iğdır medeniyetler şehri Ağrı dağının eteklerinde olduğu için medeniyetler şehri. Buraya bir sürü medeniyet gelmiş bir sürü insanlar burada hayatlarına devam etmiştir. Dolayısıyla Iğdır ve çevresinde bu tarz kalelere rastlamayı gayet doğal bir şekilde karşılıyoruz. Çünkü çok yaşam yeri var burası eski medeniyete ait. Şu anda bu yüksek rakımda biraz yolu engebeli ve zor gerçekten parkuru zor bir parkurdur. Buna rağmen çıkılabiliyor ve gelinebiliyor. Burası turizm içinde müthiş bir yerdir. Buranın manzarası çok ilginç çok güzel bir manzaradır. Sürekli bulutlar sizin altınızda sürekli bulutların üstündesiniz" dedi. Son zamanlarda dağcıların da rotası arasında yer alan Zor kalesinin zirvesine çıkanlar hem eski yerleşim yerlerine hem de manzaranın eşsiz güzelliğine şahitlik ediyor.

Kaynak: İHA

Iğdır, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'daki Zor Kalesi ve eski yerleşim alanları böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 23:34:53. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'daki Zor Kalesi ve eski yerleşim alanları böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement