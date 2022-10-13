Iğdır haberleri! Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: Sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır haberleri! Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: Sandalyeler havada uçuştu

13.10.2022 01:16

Gelen Iğdır haberine göre Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: Sandalyeler havada uçuştu Iğdır'da iki grup arasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı, kavgada sandalyeler, taşlar havada uçuştu.

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: Sandalyeler havada uçuştu

IĞDIR - Iğdır'da iki grup arasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı, kavgada sandalyeler, taşlar havada uçuştu.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Söğütlü Mahallesi, kahveler bölgesinde çıkan kavgayı gören bir tarafın mahalleden tanıdığı gençler de kavgaya karışınca meydan muharebesini aratmayan bir kavga ortaya çıktı. Kavgada kimin kime vurduğu belli değil iken sandalyeler ve taşlar havada uçuştu. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekildi. İddiaya göre kavgada 9 kişi yaralandı. Kavga, polislerin olay yerine gelmesi ile sona erdi.

YORUMLAR
500
Iğdır haberleri | Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: Sandalyeler havada uçuştu Iğdır haberleri | Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: Sandalyeler havada uçuştu DOKTORA SOKAK ORTASINDAKİ SOPALI SALDIRI ANI KAMERADA DOKTORA SOKAK ORTASINDAKİ SOPALI SALDIRI ANI KAMERADA
Kaynak: İHA

Iğdır, kavga, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır haberleri! Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: Sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 06:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır haberleri! Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: Sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement