Iğdır haberleri! Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: Sandalyeler havada uçuştu

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: Sandalyeler havada uçuştu

IĞDIR - Iğdır'da iki grup arasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı, kavgada sandalyeler, taşlar havada uçuştu.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Söğütlü Mahallesi, kahveler bölgesinde çıkan kavgayı gören bir tarafın mahalleden tanıdığı gençler de kavgaya karışınca meydan muharebesini aratmayan bir kavga ortaya çıktı. Kavgada kimin kime vurduğu belli değil iken sandalyeler ve taşlar havada uçuştu. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekildi. İddiaya göre kavgada 9 kişi yaralandı. Kavga, polislerin olay yerine gelmesi ile sona erdi.