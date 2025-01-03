Yerel

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yeni atanan öğretmenleri havaalanında karşıladı. Gün, "Siz değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla Iğdır'da eğitim kalitesini daha da yükselteceğimize inanıyorum" dedi.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve şube müdürü Cevdet Parlar ile yeni atanan öğretmenleri havaalanında karşıladı. Uçaktan inen öğretmenler ve ailelerine çikolata ve kolonya ikram edildi. Aziz Gün, "İlimize 224 öğretmen atandı, Şehit Bülent Aydın Havaalanı'ndayız. Onlara ve ailerine hoş geldin diyoruz. Eğitim öğretim ordusuna katıldıkları için teşekkür ediyoruz bize güç vereceklerdir" dedi.

Öğretmenlerin eğitim öğretim hayatına hızlıca adapte olabilmeleri için gerekli desteği sağlayacaklarını belirten Gün, "Siz değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla Iğdır'da eğitim kalitesini daha da yükselteceğimize inanıyorum" dedi. Ailelerin merak etmemesi gerektiğini belirten Gün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Iğdır'dan çok memnun kalacaksınız ve ayrılırken mutlaka üzülerek ayrılacaksınız. Aileleriniz hiç merak etmesin. Siz artık bize emanetsiniz, kardeşlerimiz ve meslektaşlarımızsınız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun."

Yeni atanan öğretmenler ise Iğdır'a gelmekten ve burada çalışacak olmaktan duydukları heyecanı dile getirdiler. Okullarına yerleşip öğrencileriyle buluşmak için sabırsızlandıklarını belirten öğretmenler, Milli Eğitim Müdürü'nün kendilerini çikolata ve kolonya ile karşılamasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Bir öğretmen annesi ise atanamayan öğretmenlerin de bir an önce atanması dileğinde bulundu.