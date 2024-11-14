Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı - Son Dakika
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Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı

Iğdır\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

14.11.2024 14:47  Güncelleme: 14:52
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Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle tören gerçekleştirildi. Iğdır 100. Yıl Kütüphanesi önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Törende konuşma yapan Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit, "Bu topraklarda verilen mücadele yalnız bir vatanın müdafaa mücadelesi değil aynı zamanda bir inancın ve bir diriliş simgesidir. Bugün bizlere düşen görev, geçmişimizin mirasını yaşatmak, bizlere emanet edilen bu aziz topraklara layık olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'i, Iğdır'ımızın ilk şehitlerinden Mehmet Çavuş'u ve bu mukaddes topraklar uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Törende konuşma yapan, 1920'de mangasıyla birlikte öncü olarak Iğdır'a ilk girişte şehit olan Mehmet Çavuş'un torunu Şükrü Özgür, "Babam Sefer Özgür 89 yıl babasına ne olduğunu bilmeden yıllarca babasının akıbetini araştırdı ancak hiçbir şey öğrenemeden yetim bir hayat yaşadı. Allah'a şükürler olsun ki hala hayattayken burada babasına kavuştu ve sizlerin sevgisiyle sahiplenmesi ile karşılanan babam kalbi mutmain ve mutluluk içinde ömrünü tamamladı bu nedenle burası bizim ikinci vatanımız" dedi. Konuşmanın ardından program, şiirlerin okunması ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle sona erdi.

Katılımcılar, Şehitler Caddesi'ndeki Mehmet Çavuş Anıtı'na kadar şehitlerin anısına saygı yürüyüşü yaptı. Törene; Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri, askerler, polisler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel, Tören, Son Dakika

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