Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, "Tuzluca Depolama Barajı'nın bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Modern sulamaya geçilmesi lazım. Meyvecilikte erkencilik ve geçcilik için çalışmaların yapılması lazım. Tarım ürünlerinin işleme teknolojilerinin geliştirilmesi lazım. Çünkü biz metropol şehirlere uzağız, dolayısıyla burada ürettiğimiz ürünleri ya soğuk hava zinciriyle ya da işleyerek pazara sunmalıyız" dedi.

Iğdır Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Iğdır'ın Tarımsal Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" başladı. İki gün sürecek çalıştayda, Iğdır tarımının kronikleşen sorunları akademik ve bürokratik boyutlarıyla ele alınırken; toprak tuzluluğu, sulama, bitki sağlığı, meyvecilik, hayvancılık ve tarımsal pazarlama gibi başlıklar değerlendiriliyor.

Çalıştaya katılan Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Iğdır'ın tarımsal sorunlarının çözüleceğini düşünüyoruz. Iğdır'da sebze üretiminin bir ay erkene çekilmesi lazım. Çünkü küresel ısınmayla çevremizdeki bütün iller bize yakın üretim sağlamaktadır. Bu da bizde pazar sorunu yaratmaktadır. Diğer bir konu, biliyorsunuz kaysı Iğdır için önemli bir ürün. Kayseri'de ilkbahar geç donlarında büyük zararlar görmektedir. Ekonomik anlamda çiftçilerimizin çok büyük kayıpları olmaktadır. İlk başta geç donlar için tedbir alınması lazım. Üçüncü olarak Tuzlaca Depolama Barajı'nın bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Modern sulamaya geçilmesi lazım. Meyvecilikte erkencilik ve geçcilik için çalışmaların yapılması lazım."

"Üreticilerimiz üretimde çok büyük sıkıntı çekmektedir"

Tarım ürünlerinin işleme teknolojilerinin geliştirilmesi lazım. Çünkü biz metropol şehirlere uzağız, dolayısıyla burada ürettiğimiz ürünleri ya soğuk hava zinciriyle ya da işleyerek pazara sunmalıyız. Soğuk hava depolarının, paketleme ünitelerinin ve ambalaj kısmının da geliştirilmesi lazım. En önemli konulardan biri kaliteli üretimin sağlanmasıdır. Ürünlerimizin standart hale getirilmesi lazım. Arazi toplulaştırması öteden beri en önemli konulardan biridir. Büyük ölçekli işletmelere geçilmesi lazım. Meraların ıslahı ve durumunun mercek altına alınması lazım. Biliyorsunuz son zamanlarda girdilerin çok yüksek olduğu ve buna karşın üretilen ürünlerin bu seviyede artmamasından dolayı üreticilerimiz üretimde çok büyük sıkıntı çekmektedir. Önemli konulardan biri, Iğdır'da özellikle Iğdır Ovası'nda hala toprak ıslahının yapılmamış olmasıdır. Drenaj problemimiz var. Diğer bir konu, mutlaka mevcut kadastro yollarının açılmasıdır. Çiftçiler bu yönde de büyük sıkıntılar çekmektedir."

"Beş farklı oturumda, iki gün sürecek kapsamlı bir çalışma toplantısı organize ettik"

Çalıştayda konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel de Iğdır'ın tarım üssü olduğunu belirtti. Iğdır Ovası'nın Türkiye'de "Doğu'nun Adanası" olarak anıldığını ifade eden Gürdel, şunları kaydetti:

"Tarımsal ve hayvansal üretim, buradaki halkımızın çok uzun yıllardır temel geçim kaynağıdır. Dolayısıyla Iğdır'daki tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin artırılması hepimizin; tüm yerel dinamiklerin, merkezi hükümetin, siyasilerin, akademisyenlerin, belediyemizin ve diğer bütün kurumların ortak gayesi haline gelmiştir. Hal böyle olunca biz bugün ve yarın, beş farklı oturumda, iki gün sürecek kapsamlı bir çalışma toplantısı organize ettik. Burada Iğdır'ın bilinen temel bütün tarımsal sorunlarını uzmanlar eşliğinde değerlendireceğiz. Iğdır'ın tarımsal ve hayvansal sorunlarının tamamını tek tek masaya yatıracağız. Bütün uzman görüşlerini dikkate alacağız ve iki günün sonunda çıkaracağımız sonuç raporunda çözüm önerilerimizi de basınla paylaşacağız."

"Hem tarımsal hem hayvansal sorunları en iyi şekilde arz edeceğiz"

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise, "Doğu'nun Çukurovası olarak anılan Iğdır'da, ilimizin özellikle tarımsal ve hayvansal sorunlarını katma değeri yüksek bir şekilde nasıl çözebileceğimizi ele alıyoruz. Bununla alakalı olarak devlet, özel sektör ve üniversite iş birliği ile ilimizin hem tarımsal hem hayvansal sorunlarını elimizden geldiği kadar en iyi şekilde, Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda çözmeye çalışacağız. İlimizin sorunlarını birinci ağızdan en iyi şekilde arz edeceğiz ve en doğru şekilde çözmeye çalışacağız" dedi.