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Iğdır Üniversitesi öğrencileri, ABD'deki Üniversitelerin Gazze eylemlerine destek gösterisi yaptı

IĞDIR - Iğdır Üniversitesi bünyesinde bulunan öğrenci toplulukları bir araya gelerek Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için gösterilere katılan öğrencilere destek olmak ve öğrencilere yönelik orantısız güç uygulamasını kınamak amacıyla gösteri düzenledi.

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü girişinde yapılan basın açıklamasında, İsrail devletinin 7 Ekim'den beri açık bir şekilde Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, sivil ayrımı gözetmeksizin bir soykırım uyguladığı belirtildi. Soykırımın üzerinde geçen altı ayda 14 bin 695'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 456 Filistinli yaşamını yitirdiği ve 77 bin 575 kişinin de yaralandığı dile getirilirken İsrail'in insanlık dışı bu uygulamalarına dünyanın artık sessiz kalmaması gerektiğine değinildi. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Geçtiğimiz günlerde ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerdeki üniversitelere de yayılan Gazze eylemleri, dünyadaki vicdan, ahlak ve erdem sahibi insanların çığlığıdır. Her ne kadar Gazze eylemlerine katılan öğrenciler orantısız güçle, uzaktan eğitim kararlarıyla bastırılmaya çalışılsa da barıştan, huzurdan, adaletten ve insan haklarından yana olanların sesini kısmayı kimse başaramayacaktır. Iğdır Üniversitesi Öğrenci Toplulukları olarak vicdan sahibi üniversite öğretim üyelerine ve öğrencilerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı, görevine ve işine son verme gibi yıldırma girişimlerini, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyoruz. Mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz. Dünyada mazlum Filistin halkının sesi olan tüm akademisyen ve öğrencilerimize gerek sosyal medya üzerinden gerekse mail yoluyla destek mesajlarımızı ulaştıracağız. Bu noktada uluslararası akademik camiayı da İsrail vahşetine karşı durmaya davet ediyoruz."

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile akademik ve idari personellerin de katıldığı gösteride, basın açıklamasının ardından Filistinliler için dualar okundu ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Öğrenciler gösteride İngilizce ve Türkçe hazırlanmış "Filistin'de soykırım var", "Bebek katili İsrail", "Özgür Gazze" gibi yazılı dövizler de taşıdı.