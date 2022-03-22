Iğdırlılar Koray Avcı konseri ile coştu - Son Dakika
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Iğdırlılar Koray Avcı konseri ile coştu

22.03.2022 03:30

Iğdırlılar Koray Avcı konseri ile coştu Iğdır'da Nevruz kutlamaları kapsamında Koray Avcı konser verdi.

Iğdırlılar Koray Avcı konseri ile coştu

IĞDIR - Iğdır'da Nevruz kutlamaları kapsamında Koray Avcı konser verdi.

Her yıl geleneksel olarak kutlanan "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Iğdır'da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Nevruz kutlamalarının kapanışı bu akşam Kazım Karabekir Spor Salonunda verilen Koray Avcı konseri ile son buldu. Belediye meydanında düşünülen konser hava şartlarından dolayı kapalı salona alınınca birçok kişi salona giremedi. Yoğun ilginin olduğu konserde Iğdırlılar gönüllerince eğlendiler. Koray Avcı ile bir araya gelen Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, kısa bir konuşma yaparak konsere gelen Iğdırlılara teşekkür etti. Vali Sarıibrahim, salona giremeyen vatandaşlardan da özür dileyerek, "Koray Bey ve ekibine, sizlere teşekkür ederim. Bu konserde emeği olan bütün çalışanlara da teşekkür ediyorum. Dışarıdan kalan insanlardan sonsuz özür diliyorum. Keşke hava güzel olsaydı ama söz veriyorum seneye yine Koray Bey ile açık havada konser vereceğiz. Bizler devletimizin emrinde sizlerin hizmetkarıyız" dedi.

Iğdırlılar Koray Avcı konseri ile coştu
Iğdırlılar Koray Avcı konseri ile coştu
Iğdırlılar Koray Avcı konseri ile coştu

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Nevruz Bayramı, Koray Avcı, Konser, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdırlılar Koray Avcı konseri ile coştu - Son Dakika


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