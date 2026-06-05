İğneada'ya Nükleer Santrale İtiraz - Son Dakika
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İğneada'ya Nükleer Santrale İtiraz

05.06.2026 17:36
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Edirne Çevre Gönüllüleri, İğneada'daki nükleer santral projesine karşı imza kampanyası başlattı.

Haber: Engin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Kırklareli'nin İğneada ilçesine yapılması planlanan nükleer santral projesine karşı imza kampanyası başlattı.

Kırklareli'nin İğneada ilçesine yapılması planlanan nükleer santral projesine tepkiler sürüyor. Projeye tepkilerini dile getirmek üzere bir araya gelen Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri imza kampanyası başlatarak, projeden vazgeçilmesi için çağrı yapdı.

İmza kampanyasına ilişkin açıklama yapan Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, planlanan nükleer santral projesi tüm Trakya bölgesini ilgilendiren bir proje olduğun söyledi.

Dernek olarak itirazlarını dile getiren bir imza kampanyasına başlattıklarını söyleyen Eren, "Bugün burada yalnızca bir enerji projesine karşı çıkmak için değil yaşamı, doğayı, halk sağlığını ve gelecek kuşakların yaşam hakkını savunmak için toplandık. İğneada, Avrupa'nın en önemli longoz ormanlarına, zengin biyolojik çeşitliliğe, temiz su kaynaklarına ve eşsiz doğal yaşam alanlarına ev sahipliği yapan çok değerli bir ekosistemdir. Bu bölge yalnızca Kırklareli'nin değil, tüm Trakya'nın ortak doğal mirasıdır. İğneada'da kurulması planlanan nükleer santral ise yalnızca bulunduğu alanı değil, tüm Trakya'yı ilgilendiren bir projedir. Çünkü Trakya, tarım toprakları, su kaynakları, hayvancılığı ve gıda üretimiyle milyonlarca insanın yaşamını besleyen bir bölgedir" dedi.

Nükleer enerji üretimi sırasında oluşan radyoaktif atıkların binlerce yıl güvenli biçimde saklanması gerekmekte olduğunu söyleyen Ayten Eren, "Olası bir kaza durumunda ise etkiler yalnızca santral çevresiyle sınırlı kalmaz; hava, su ve toprak yoluyla geniş alanlara yayılabilir. Çernobil felaketinin üzerinden kırk yıl geçmesine rağmen etkilerinin hala hissediliyor olması, nükleer risklerin ne kadar uzun süreli sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Longoz ormanlarının, su kaynaklarının, tarım alanlarının ve doğal yaşamın korunmasını talep ediyoruz. Bugün attığımız her imza temiz su, sağlıklı gıda, yaşanabilir bir çevre ve çocuklarımızın geleceği için atılmış bir imzadır. Tüm Edirnelileri ve Trakya halkını bu ortak sorumluluğa sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İğneada'ya Nükleer Santrale İtiraz - Son Dakika

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