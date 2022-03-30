İHA'dan Müdür Temiz'e ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Emniyeti Müdürü Ali Temiz, kentte huzur ve asayiş sağlanması noktasında özellikle de uyuşturucu ile mücadelede önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Polisin başarısını ulusal medyaya taşıma noktasında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

İHA Eskişehir Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker, İHA Pazarlama Direktörü Mücahit Boyalık ile İHA Afyonkarahisar Muhabiri Gökten Ceylan, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker, il emniyet müdürlüğünün çalışmalarını ajans olarak yakından takip ettiklerini söyledi. Müdür Temiz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ""Polisin başarısını ulusal medyaya taşıma noktasında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR