İHA'lardan 15 Temmuz şehitlerine anlamlı uçuş

15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak amacıyla havalanan İHA'lar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne uzanan 253 kilometrelik rotada ay-yıldız figürü ile "253 Şehidimiz Anısına" yazısını oluşturdu.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen özel uçuşta, insansız hava araçları (İHA) anlamlı bir göreve imza attı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden havalanan İHA'lar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanan 253 kilometrelik rotada ilerledi. Uçuş öncesinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, görev başarıyla gerçekleştirildi. İHA'lar, izledikleri rotayla radar ekranlarında ay-yıldız figürü ve "253 Şehidimiz Anısına" yazısını oluşturdu. 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen bu anlamlı etkinlik büyük ilgi gördü. - İSTANBUL